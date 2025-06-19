Россия и ОАЭ усилили авиасообщение

В четверг, 19 июня, российские и арабские авиакомпании выполнили 38 регулярных рейсов по маршрутам между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Авиакомпания «Аэрофлот» осуществила 4 рейса (2 в ОАЭ и 2 обратно), тогда как Emirates и Etihad Airways обеспечили по 8 и 6 рейсов соответственно. Низкобюджетный перевозчик Flydubai стал лидером по количеству рейсов, выполнив 19 перелетов между странами.

Пассажиры из ОАЭ могли выбрать рейсы в 10 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. Общий объем перевезенных пассажиров превысил 4,5 тысячи человек при наличии более 240 свободных мест.

Для тех, кто не смог найти подходящий прямой рейс, остаются доступными варианты с пересадкой в Стамбуле. Кроме того, авиакомпания Air Arabia продолжает выполнять вывозные рейсы, перевезя за день более 800 пассажиров.

Росавиация подчеркивает, что билеты на ближайшие рейсы остаются в свободной продаже.