Росморречфлот закрыл паромную линию между Сочи и Турцией

В рамках морской линии «Лидер Лайн» по маршруту Трабзон–Сочи планировалось работа пара Seabridge («Сибридж»).

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил обращение в Росморречфлот, где отметил, что портовая и городская инфраструктура Сочи сейчас недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Морской пункт пропуска через границу не укомплектован нужным оборудованием, не хватает мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что сильно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Кроме того, городской Морвокзал находится в историческом центре Сочи, где гуляют много туристов, поэтому движение дополнительного транспорта в этом районе сильно повредит курорту.

Паром Seabridge совершил несколько попыток захода в сочинский порт, сначала в тестовом режиме, потом — с пассажирами. При этом разрешения на вход в порт паром ни разу не получил.

