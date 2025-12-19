Росморречфлот закрыл паромную линию между Сочи и Турцией
Фото - © РИА Новости, Сергей Кулаков
Министерство транспорта РФ рассказало, что Росморречфлот закрыл паромную линию «Лидер Лайн» с паромом Seabridge, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В рамках морской линии «Лидер Лайн» по маршруту Трабзон–Сочи планировалось работа пара Seabridge («Сибридж»).
Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил обращение в Росморречфлот, где отметил, что портовая и городская инфраструктура Сочи сейчас недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Морской пункт пропуска через границу не укомплектован нужным оборудованием, не хватает мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что сильно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.
Кроме того, городской Морвокзал находится в историческом центре Сочи, где гуляют много туристов, поэтому движение дополнительного транспорта в этом районе сильно повредит курорту.
Паром Seabridge совершил несколько попыток захода в сочинский порт, сначала в тестовом режиме, потом — с пассажирами. При этом разрешения на вход в порт паром ни разу не получил.
