Роскачество объяснило, когда за грязные номера лишат прав

В Роскачестве напомнили, что за нечитаемые автомобильные номера водителю грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав при доказанном умысле, сообщает RT .

Регистрационные знаки обязательны для всех транспортных средств, кроме мопедов, трамваев и троллейбусов, а также для прицепов. Они должны быть установлены в предусмотренных местах и соответствовать требованиям читаемости, сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Критерии читаемости закреплены в КоАП России и зависят от времени суток. В темный период основанием для привлечения к ответственности является невозможность прочитать на расстоянии 20 м хотя бы одну букву или цифру заднего номерного знака транспортного средства, в светлое время суток — заднего или переднего номерных знаков», — подчеркнули специалисты.

Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП России. Водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

«В рамках нее водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, если в ходе визуального осмотра будет установлено, что номер скрывался умышленно, в том числе при помощи природных материалов (грязь, листва или снег), наказание изменится согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП России — штраф увеличится до 5 тыс. рублей, возможно лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев», — заключили в организации.

