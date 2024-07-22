Росавтодор: передача участка трассы М-9 столице находится на финальном обсуждении
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В Росавтодоре рассказали, что вопрос по передаче головного участка федеральной трассы М-9 в собственность Москвы находится на стадии финального обсуждения, сообщает РИА Новости.
Ранее «Коммерсант» писал, что после переговоров, которые длились много лет, организация передаст столице участок трассы, который является одним из самых загруженных на Новорижском шоссе.
Общая длина данного участка дороги составляет — 4818 м.
Пока не названы точные сроки передачи участка трассы. Но уже принято принципиальное решение по вопросу.