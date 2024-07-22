Росавтодор: передача участка трассы М-9 столице находится на финальном обсуждении

сегодня в 18:54

В Росавтодоре рассказали, что вопрос по передаче головного участка федеральной трассы М-9 в собственность Москвы находится на стадии финального обсуждения, сообщает РИА Новости .

Ранее «Коммерсант» писал, что после переговоров, которые длились много лет, организация передаст столице участок трассы, который является одним из самых загруженных на Новорижском шоссе.

Общая длина данного участка дороги составляет — 4818 м.

Пока не названы точные сроки передачи участка трассы. Но уже принято принципиальное решение по вопросу.