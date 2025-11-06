Росавиация ввела временные ограничения в девяти аэропортах России

сегодня в 04:04

Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.

В список вошли воздушные гавани Саратова (Гагарин), Иваново (Южный), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Ярославля (Туношна), Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).

Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов. Для аэропорта Краснодара ограничения действуют в дополнение к ранее введенному NOTAM.

Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.