Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут следить за своими рейсами по онлайн-табло.
Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.
