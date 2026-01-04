Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ограничения действуют в целях обеспечения безопасности.

В субботу силы ПВО уничтожили еще 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.

