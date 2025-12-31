Росавиация: в аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Пассажиры могут следить за онлайн-табло.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее официальный представитель Росавиации сообщил, что Внуково отправляет самолеты только по согласованию с компетентными органами. Из-за этого расписание может меняться.
