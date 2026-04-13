Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Воздушные гавани временно не отправляют и не принимают самолеты.
Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Пензенской области ввели план ковер.
