Росавиация сообщила об отсутствии отмен рейсов в аэропортах Москвы

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на аномальный снегопад, который обрушился на столицу и Подмосковье, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Только с 19:00 8 января до 07:00 пятницы 29 раз проводились работы по очистке перронов, стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов в зимний период. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов.

В случае задержек рейсов авиакомпании должны предоставлять пассажирам питание и размещать в гостинице. Специалисты Росавиации мониторят деятельность аэропортом и авиакомпаний в Московском регионе.

