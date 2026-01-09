Росавиация сообщила об отсутствии отмен рейсов в аэропортах Москвы
Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на аномальный снегопад, который обрушился на столицу и Подмосковье, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Только с 19:00 8 января до 07:00 пятницы 29 раз проводились работы по очистке перронов, стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов в зимний период. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов.
В случае задержек рейсов авиакомпании должны предоставлять пассажирам питание и размещать в гостинице. Специалисты Росавиации мониторят деятельность аэропортом и авиакомпаний в Московском регионе.
