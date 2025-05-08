Росавиация рассказала правду о ситуации в петербургском аэропорту Пулково

В течение 6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в качестве запасного аэропорта принял 108 самолетов, которые изначально летели в другие города. Из-за этого в воздушной гавани произошло большое скопление людей, но к 12:15 8 мая работа терминала стабилизировалась, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

По словам Кореняко, по данным на 8 мая на 12:00, в Пулково ожидали вылета еще 24 самолета, которые ранее приземлились в Санкт-Петербурге в качестве запасного аэропорта. До 18:00 все воздушные суда должны покинуть город в направлении первоначальных назначений.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Внутри терминалов больше нет огромного количества людей, пассажиры в стандартном режиме проходят регистрации на свои рейсы.

Ранее сообщалось, что транспортный коллапс в воздушном пространстве случился из-за ввода ограничительных мер на работу ряда аэропортов страны из-за воздушной опасности. По данным Минтранса, к 18:00 ситуация во всех аэропортах должна стабилизироваться.