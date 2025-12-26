Росавиация: отмен рейсов в аэропортах московского региона из-за снегопада нет

Аэропорты, обслуживающие Московский регион, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают функционировать в плановом режиме, хоть ливневый снег и продолжается. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что службы в аэропортах имеют нужные силы и средства, чтобы обслуживать самолеты в условиях непогоды. Отмен рейсов из-за метеоусловий нет.

С 19:00 25 декабря до 07:00 26 декабря в аэропортах, обслуживающих Московский регион, организовали около 16 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. В связи с тем, что нужно было облить самолеты противообледенительной жидкостью, на непродолжительный срок задержали 12 рейсов.

По состоянию на 11:00 26 декабря, в аэропортах региона задержали на более чем два часа 24 рейса. На запасные аэродромы с 07:00 25 декабря «ушли» шесть самолетов.

