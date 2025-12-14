Росавиация остановила работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Днем 14 декабря в Москве приостановил работу международный аэропорт Домодедово. Такие же ограничения Росавиация ввела для аэропорта Жуковский в Раменском, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По словам Кореняко, и Домодедово, и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолеты по запланированным маршрутам.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении официального представителя Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения вводились в этих же аэропортах около 06:00 по московскому времени. Спустя полчаса их работа была возобновлена.

