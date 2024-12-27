Росавиация опровергла введение ограничений на полеты в аэропорту Самары
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Согласно данным пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, никаких ограничений на работу аэропорта Курумуч утром 27 декабря не вводилось.
Ранее в СМИ распространилась информация, что план «Ковер» был введен в аэропортах Самары, Грозного и Махачкалы.
Однако по состоянию на 9:30 по московскому времени никаких ограничений на работу аэропорта не налагалось.
В аэрогаванях Грозного и Махачкалы были задержаны рейсы на вылет и прилет из-за угрозы атаки дронов ВСУ.