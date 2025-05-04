Росавиация: аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты

Утром 4 мая в связи с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково. Ограничения начали действовать в 09:06 по московскому времени, об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково (код ИКАО: UUWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил Кореняко.

В настоящее время экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают все, чтобы обеспечить безопасность пассажирам. Это задача — приоритет.

Воздушная гавань вернется к штатному режиму работы в момент, когда исчезнет угроза безопасности.