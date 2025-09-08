«Росатом» изготовил второй реактор для самого мощного ледокола «Россия»

Специалисты завершили контрольную сборку второй реакторной установки РИТМ-400 на предприятии «ЗиО-Подольск». Этот этап является финальным в производстве основного энергетического компонента атомного ледокола «Россия», во время которого специалисты проверяют, насколько правильно сочетаются между собой все детали оборудования перед его транспортировкой на судостроительную верфь, говорится в Telegram-канале «Росатома» .

Атомный ледокол «Россия» будет оснащен двумя реакторами РИТМ-400. Первый был произведен еще в мае 2025 года. Реакторы получили названия в честь персонажей русского эпоса — «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич». Производство обоих реакторов заняло три года, при этом было использовано 100 ноу-хау и зарегистрировано семь патентов на изобретения.

Руководитель «ЗиО-Подольска» Антон Лебедев сообщил, что новая разработка РИТМ-400 представляет собой улучшенную модификацию РИТМ-200. По его словам, главное преимущество конструкции заключается в интегрировании парогенераторов в корпус, что существенно уменьшило размеры и массу установки.

«Конструкция уникальна тем, что парогенераторы расположены внутри корпуса, что позволило значительно сократить габариты и вес оборудования. В судостроении это два самых важных параметра. Такого не делал еще никто, а мы смогли. За очень короткий срок для такого грандиозного проекта мы собрали две реакторные установки, ввод которых полностью изменит логистику по маршрутам Северного морского пути», — рассказал Лебедев.