сегодня в 12:26

Родителям в Подмосковье расскажут, как уберечь детей от ДТП

Летом большую часть времени дети проводят на улице. В этот период родителям следует особенно ответственно отнестись к безопасности. Чтобы лето прошло без травм и прочих неприятностей, 22 мая в 18:30 для родителей школьников пройдет тематическое собрание по вопросам безопасности детей в летний период, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для всех родителей Подмосковья выступит первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Они расскажут, как обезопасить детей на дорогах и поделятся рекомендациями, как сделать летний досуг безопасным.

Собрание можно посетить не выходя из дома. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.