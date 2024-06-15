Подростка-зацепера убило током на крыше электрички в Подмосковье

Подросток погиб в результате удара тока на крыше электрички вблизи ж/д станции «Кубинка-1» в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Накануне на 65 км ж/д станции «Кубинка-1» обнаружили тело подростка с признаками электротравмы. Предварительно, несовершеннолетний зацепер получил смертельный удар током на крыше электрички, а затем упал на железнодорожные пути.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следователи и криминалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.