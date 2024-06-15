Дерматолог рассказала, в каких водоемах можно подцепить «зуд купальщиков»

Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, что не стоит игнорировать рекомендации Роспотребнадзора, который ежегодно перед началом купального сезона проверяют на безопасность пляжи и водоемы, сообщает Life.ru .

«Не стоит выбирать для купания водоемы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы: от них можно заразиться церкариозом. По-другому эту болезнь называют „утиным клещом“, или „зудом купальщиков“, — сказала Филева.

Она подчеркнула, что «зуд купальщиков» вызывает плоский червь под названием «кровяная двуустка». Попадая на кожу человека, они прокусывают её и пробираются внутрь. Червь не может пробраться дальше жирового слоя, погибает и выделяет токсические вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.

По словам специалиста, при заражении у человека могут наблюдаться сильный зуд и мелкие красные волдыри. Часто пациенты расчесывают кожу до крови, а это повышает риск присоединения других инфекций. Симптомы пройдут через пару недель, однако все равно следует обратиться к дерматологу.

Врач отметила, что также не следует купаться в «цветущих» водоемах. Речь идет о прудах и озерах, в которых слишком активно разрастаются водоросли. После купания в такой воде появляются сыпь, зуд, может возникнуть першение в горле и даже приступ астмы, боль в животе, диарея, рвота и слабость. Если такая вода попала в глаза, они краснеют, чешутся, слезятся.

Филева добавила, что еще во время купания лямблиоз, ротавирус, дизентерию, лептоспироз, гепатит А, сальмонеллёз, брюшной тиф и другие кишечные инфекции. Наибольший риск заражения в водоемах, на берегу которых стоит предупреждающий знак «Купание запрещено».

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