Родители рассказали, сколько тратят времени на «работу» водителем для детей

В рамках опроса выяснилось, что 17% родителей тратят от 5 до 7 часов в неделю, чтобы отвезти детей на дополнительные развивающие занятия, сообщили РИАМО в пресс-службах девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг».

33% родителей уделяют дороге от 2 до 4 часов в неделю. По 8-10 часов в дороге проводят 3% опрошенных, больше 10 часов — 5%.

При этом легкую логистику до 4 часов в пути партнеры делят примерно пополам, но изматывающая рутина от 5 часов ложится преимущественно на мам. Так, дорогу от 5 до 7 часов в неделю берут на себя 20% мам и только 13% отцов. Если дорога занимает от 8 до 10 часов, то матери почти в 2 раза чаще пап «работают водителем» (4% против 2%). А если более 10 часов, то мамы несут эту нагрузку втрое чаще: 6% против 2%.

«Транспортная доступность и наличие инфраструктуры — важнейшие маркеры выбора района. По нашим данным, они стабильно входят в топ-3 критериев хорошего района для жизни. Однако для современного покупателя важно не просто иметь инфраструктуру в шаговой доступности, но и быть уверенным в ее качестве», — сказали в пресс-службе Level Group.

Опрос показал, что из-за больших расстояний до секций родители вынуждены жертвовать своим комфортом или развитием ребенка. Так, 25% респондентов поменяли место работы или полностью перестроили график, чтобы успеть отвезти детей на дополнительные секции. При этом матери идут на изменения примерно в 1,5 раза чаще отцов: 29% против 20%.

40% опрошенных отказались от кружка, чтобы не тратить время на дорогу до него. 21% делегировал роль водителя бабушкам и дедушкам, а еще 15% пересмотрели семейный бюджет, чтобы нанять няню для этого.

«Родители готовы инвестировать в развитие детей не только временем, но и деньгами. По данным аналитики, в среднем около 17,5 тыс. рублей в месяц тратится на дополнительное образование одного ребенка, при этом почти 80% считают его важным для будущей карьеры. Это показывает, что семьи осознанно вкладываются в интеллектуальное и физическое развитие и воспринимают кружки как стратегическую инвестицию в будущее ребенка», — уточнил директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин.

