Робот Макс проконсультировал 220 тыс пользователей Подмосковья по карте «Стрелка»

В конце прошлого лета цифровой помощник госуслуг начал отвечать на вопросы о транспортной карте «Стрелка». За полгода он успел помочь более 220 тысячам пользователей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Совместный проект Минтранса Подмосковья и федеральных госуслуг сделал использование карты «Стрелка» еще более удобным. Теперь жителям Подмосковья можно уточнить информацию по транспортной карте не только на региональном портале, но и у Робота Макса.

Цифровой помощник подскажет:

как и где оформить «Стрелку»;

как ее пополнить;

как подтвердить льготу;

что делать, если карта не работает.

Чтобы получить консультацию по карте «Стрелка», нужно задать вопрос в чате с роботом Максом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.