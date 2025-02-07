Робот Макс проконсультировал 220 тыс пользователей Подмосковья по карте «Стрелка»
Фото - © Минтранс Московской области
В конце прошлого лета цифровой помощник госуслуг начал отвечать на вопросы о транспортной карте «Стрелка». За полгода он успел помочь более 220 тысячам пользователей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Совместный проект Минтранса Подмосковья и федеральных госуслуг сделал использование карты «Стрелка» еще более удобным. Теперь жителям Подмосковья можно уточнить информацию по транспортной карте не только на региональном портале, но и у Робота Макса.
Цифровой помощник подскажет:
- как и где оформить «Стрелку»;
- как ее пополнить;
- как подтвердить льготу;
- что делать, если карта не работает.
Чтобы получить консультацию по карте «Стрелка», нужно задать вопрос в чате с роботом Максом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.