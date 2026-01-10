Ряд пассажиров 2 авиакомпаний не прилетит в Москву из-за непогоды

сегодня в 07:43

Аэрофлот и «Победа» отменили рейсы из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

Из-за ограничений на прием самолетов в аэропорту Шереметьево до 10:00 10 января, авиакомпании Аэрофлот и «Победа» скорректировали расписания отправки рейсов. Некоторые из них и вовсе были отменены, сообщают пресс-службы перевозчиков.

Аэрофлот планирует отправить некоторые самолеты, летящие в Шереметьево, на запасные аэродромы. Пассажирам вернут средства за билеты или переоформят их на другие рейсы, которые выполняются в течение 10 суток.

«Победа» тоже вносит изменения в расписание рейсов. Некоторые из них отменяются. Покупатели тоже имеют возможность вернуть средства за билеты.

Ранее аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00 из-за неблагоприятных погодных условий — циклона «Фрэнсис». Рейсы на вылет отправляют без перебоев.

