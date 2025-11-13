Ряд маршрутов наземного транспорта изменится в Москве с 15 ноября

15 ноября будут скорректированы 9 маршрутов автобусов и электробусов в 24 районах Москвы. Часть трасс продлят, а для сокращения интервалов запустят больше транспорта на востребованных направлениях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Какие изменения ждут пассажиров:

· Дополнительные рейсы у маршрута № 906а. Они будут работать в будни в часы пик, благодаря чему работникам промзоны и технопарка Троицка станет удобнее пересаживаться на другие маршруты наземного транспорта на Калужском шоссе.

· Автобусы №с162 проследуют до метро «Пыхтино», вместо МЦД Толстопальцево. У жителей крупных жилых комплексов в ТиНАО появится удобная беспересадочная связь с Солнцевской линией метро.

· Маршруты № 69 и №с369 объединят в №с369. Автобусы будут ходить чаще, интервал сократится до 20 минут.

· В Капотне маршруты № 54 и № 655к объединят в новый удобный маршрут №с754.

· В Северном и Южном Бутово перераспределят выпуск автобусов на более востребованные маршруты. Автобусы маршрутов № 293, № 213 и № 895 будут ходить чаще, № 165 и № 877 перестанут работать.

· В Тропарево-Никулино и Очаково-Матвеевском маршрут № 630 станет частью маршрутов № 226 и № 329.

«Транспорт станет ходить чаще по самым востребованным направлениям. Добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса станет проще. На линиях будут работать более 70 современных автобусов и электробусов российского производства, которые оборудованы для комфорта всех категорий пассажиров», — рассказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

