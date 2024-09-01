Рижский вокзал открылся для пассажиров после реконструкции

Все вокзальные помещения, билетные кассы, санитарные комнаты и медпункт Рижского вокзала открылись для пассажиров 1 сентября. На вокзал начали прибывать и отправляться пригородные поезда.

Семь пар поездов отправляются в будние дни и восемь пар в выходные. В основном речь идет об электричках, следующих в обе стороны со станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.

На вокзале построили две 270-метровые платформы с навесом на всю длину, современным освещением, навигацией. Территорию облагородили, поставили лавочки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Например, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.