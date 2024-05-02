Режим работы светофоров изменили в 4 округах Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю специалисты центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) Московской области модернизировали и скорректировали режим работы 4 светофорных объектов. Движение оптимизировали в Раменском округе, Красногорске, Чехове и Котельниках, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На светофоре на пересечении улиц Гурьева и Красноармейской в Раменском округе скорректировали режим, разделив транспортные потоки на ул. Красноармейской. В настоящее время на объекте идут корректировки и ведется мониторинг. В Красногорске у светофора на ул. Центральной в деревне Михалково недалеко от остановки «Михалково» модернизировали дорожный контроллер, установили удаленный доступ и добавили утренний и вечерний режимы работы, чтобы оптимизировать движение транспорта.

А в Чехове за счет корректировки режима светофора увеличили время выезда со стороны улиц Садовой и Заречной на Старосимферопольское шоссе. Также в Котельниках увеличили время выезда с Яничкина проезда на ул. Железнодорожную.

Еженедельно удается оптимизировать работу не менее 4 светофорных объектов в области, что повышает пропускную способность перекрестков и улучшает пропускную способность участков дорог до 15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.