РЭО предложил установить процент переработанных материалов в строительстве дорог

Российский экологический оператор предложил установить минимальный процент использования переработанных материалов при строительстве дорог. Документ был направлен в Министерство природных ресурсов России. Эта мера необходима для развития практики «зеленых закупок», увеличения объема переработки и сокращения количества отходов, поступающих на свалки в стране, сообщила пресс-служба РЭО.

Эксперты из РЭО поделились информацией о планах поддержки предприятий, использующих вторичное сырье в дорожном строительстве. Эти меры разрабатываются совместно с Минприроды и Министерством промышленности и торговли. Например, предлагается определить минимальную долю использования таких материалов в строительстве дорог, которая, по мнению специалистов, может быть около 5%. В настоящее время в Постановлении № 1224 не прописана обязательная доля вторичных материалов, что позволяет заказчикам самим принимать решения, не оказывая поддержки для развития «зеленых закупок». Мы предлагаем исправить эту недоработку.

В прошлом году вторичные материалы уже были использованы при строительстве и ремонте дорог в 26 регионах, а на трех федеральных автомагистралях использовали более 5,7 миллиона тонн переработанных материалов, о чем рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эти и другие предложения обсуждались на международной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге, где специалисты РЭО рассказали о мерах поддержки внедрения вторичных материалов в дорожную отрасль.

Ранее российское правительство приняло ряд нормативных актов, чтобы стимулировать использование вторичных ресурсов, включая Постановление № 1224 о «зеленых закупках», распоряжение № 2094-р по списку товаров с вторичными материалами, и распоряжение № 2330-р об обязательном использовании переработанных материалов.

Однако в текущей редакции Постановления № 1224 отсутствуют необходимые коды общероссийского классификатора ОКПД2, что препятствует государственным и муниципальным заказчикам полностью соблюдать требования по описанию товаров.

В указанных актах перечислены товары, услуги и работы, при производстве которых используются вторичные материалы. Это должно положительно влиять как на производителей таких материалов, так и на те компании, что их используют в дорожной отрасли. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» правительство приняло программу, нацеленную на увеличение доли вторичных ресурсов в производстве материалов для строительства, включая дорожное.

На семинаре «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности» обсуждалось использование переработанных материалов в строительстве дорог, их применение на пилотных участках, таких как золошлаки, почвогрунты и резиновая крошка, а также существующие ограничения на их использование.

В семинаре участвовали представители РЭО, Федерального дорожного агентства, РОСДОРНИИ, МАДИ, правительство Свердловской области, а также утилизаторы и производители продукции из вторсырья.

Производители товаров из переработанных материалов, включая модификаторы для асфальтобетона на основе резиновой крошки, дорожных барьеров и ограждений, геотекстиля из вторичных полимеров, представили свою продукцию на данном форуме.

В самой выставке участвовали министр транспорта и руководители дорожных организаций. На открытии новых дорог в режиме видео-конференции присутствовал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Специализированная выставка, приуроченная ко Дню Дорожника, проходила с 15 по 17 октября в Екатеринбургском ЭКСПО.