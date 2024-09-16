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Ремонтные работы начинаются на ж/д путях в районе станции Голутвин в Коломне

Ремонтные работы начинаются на железнодорожных путях в районе станции Голутвин в Коломне. В связи с этим на Казанском направлении существенно изменяется расписание электричек дальнего пригорода и поездов Рязанского направления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы будут проводиться 17 и 18 сентября в промежуток с 4:00 до 14:20.

17 сентября будет изменено, в основном, время отправления поездов, следующих от/до станций Голутвин и Рязань-1.

18 сентября часть поездов будет сокращена по станциям Панки, Фаустово, 88 км, Пески. Также будут увеличены интервалы между поездами на участке Фаустово — Голутвин.

Пассажиров просят быть внимательнее, заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в графике электричек.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.