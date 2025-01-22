Ремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат в мае текущего года

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Путепровод расположен на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. Для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

В настоящее время специалисты занимаются подготовкой к укреплению конусов устоев путепровода с правой стороны сооружения, а также разборкой сопряжений в рамках первой очереди ремонта. Ранее мостовики демонтировали часть мостового полотна в рамках первого этапа капитального ремонта и укрепили конусы на опоре с левой стороны сооружения.

В ходе капитального ремонта путепровода мостовые службы заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также новые лестничные сходы.

Завершение всех работ планируется в мае 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.