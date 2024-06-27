Ремонт пяти дорог завершили в Королеве

В Королеве отремонтировали участки пяти дорог. Новый асфальт уложили на участках муниципальных автомобильных дорог площадью более 23 тыс. кв. метров. Об этом сообщает администрация округа.

Ремонт завершился на улицах: ул. Пионерская, ул. Исаева, ул. Полевая, мкр. Болшево, ул. Декабристов, ул. Лесопарковая.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По итогам голосования на портале «Добродел» эти участки дорог были включены в программу капитального ремонта в этом году. Какие именно дороги будут ремонтированы в 2024 году, определили сами жители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.