Ремонт остановочных павильонов проведен в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, ул. Ново-Никольской в Красногорске, ул. Вертлинской в Солнечногорске, ул. Ракетостроителей в Долгопрудном, а также на Осташковском шоссе в деревне Пирогово г. о. Мытищи и на ул. Гагарина в рабочем поселке Лесной округа Пушкинский.

В ведомстве отметили, что уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах Московской области проводятся круглосуточно. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, в рамках которых специалисты особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры: остановочным пунктам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам. Все работы контролируются с помощью специализированной системы СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.