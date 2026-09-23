Ремонт моста у деревни Давыдково в Дмитровском округе выполнили на 50%

Капитальный ремонт моста через Яхрому у деревни Давыдково в Дмитровском округе выполнен наполовину. Движение по основному сооружению планируют открыть в январе 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт 35-метрового моста проводят десять специалистов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На время работ транспорт движется по временному мосту.

«Строительная готовность моста составляет 50%. Мостовики соорудили свайное поле, насадки устоев и подферменников, зуб упора и портальные стенки, смонтировали балки пролетного строения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По словам министра, специалисты также армировали стенки и открылки, устроили конус насыпи. Сейчас они разрабатывают котлован на примыканиях, устраивают арматурный каркас открылков шкафных стенок и монтируют опалубку.

Строителям предстоит устроить монолитные участки пролета, дождевую канализацию, гидроизоляцию, выравнивающие и защитные слои, деформационные швы и дорожное покрытие. В ходе ремонта заменят пролетное строение, отремонтируют опоры, переустроят сопряжения моста с подходами, нанесут разметку и установят барьерные и перильные ограждения.

Рабочее движение по основному мосту планируют открыть в январе 2027 года, полностью завершить ремонт — в апреле 2027 года. Мост построили в 1963 году. Он связывает деревни Давыдково и Клюшниково, село Синьково и поселок Новосиньково. Ежедневно по нему проезжает около 2 тыс. автомобилей. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья ведомство публикует в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.