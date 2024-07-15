Ремонт дорожных знаков провели на 9 региональных дорогах Подмосковья

сегодня в 21:40

Специалисты «Мосавтодора» восстановили на 9 региональных дорогах ряд дорожных знаков, выявленных в ходе обследования дорожной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на ул. Ленина в Истре, ул. Лужниковской в Ступине, ул. Первомайской в Шатуре, ул. Центральной в д. Новосельцево г. о. Мытищи, ул. Гагарина в с. Осташево Волоколамского округа, ул. Урицкого в р. п. Уварковка Можайского округа, а также на дорогах вблизи д. Алексеевка г. о. Чехов и д. Калиново г. о. Ступино.

Отсутствующий или поврежденный знак не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию автомобилисту или пешеходу.

В ведомстве отметили, что специалисты «Мосавтодора» проводят обследование дорожной сети регулярно, особое внимание уделяя элементам безопасности дорожного движения: знакам, светофорам, линиям освещения и ограждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.