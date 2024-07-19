Ремонт дорожного покрытия на Володарском шоссе начнется этим летом

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов объявил о старте работ по ремонту Володарского шоссе в конце июля 2024 года, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«На оперативном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с госструктурами обсудили вопрос обновления дорог региона, включая Володарское шоссе, основные ремонтные работы по которому начнутся 1 августа. Обновление завершим здесь до конца года», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе пояснили, что площадь ремонтируемого участка Володарского шоссе составит 52,8 тысячи квадратных метров, а протяженность — 5,3 километра. Работы будут проходить на участке от Молодёжного бульвара до улицы Революционной. Планируется замена асфальта на современные стандарты евроасфальта марки А16ВН.

Каторов также особо подчеркнул значимость данного ремонта, которые сыграет большую роль в устранении пробок.

«Шоссе является основным маршрутом для жителей посёлка Володарского, ЖК „Пригород Лесное“, села Молоково и других населённых пунктов, соединяя их с важными социальными объектами нашего округа. Благодаря новому съезду на федеральную дорогу А-105, улучшению торговых объектов и смене подрядчика нам удалось значительно улучшить ситуацию на этом участке. Уверен, что обновление дорожного покрытия на Володарском шоссе поможет дополнительно сократить время в пути для наших жителей», — подытожил глава Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.