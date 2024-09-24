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Ремонт дороги на улице Фирсова завершится в Серпухове до конца сентября

При поддержке губернатора Московкой области и МТДИ в этом году обновляется большой объем дорог, обеспечивая водителям и пешеходам безопасное и комфортное передвижение. Сроки и качество по каждому объекту находятся на контроле, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

В активной стадии ремонт на улице Фирсова. Рабочие укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон, который является одним из самых качественных видов асфальта.

Помимо ремонта основной дороги, обустраивают парковочное пространство. Кроме рабочих, на объекте задействована строительная техника: тракторы, экскаваторы и грузовые автомобили.

Благоприятные погодные условия способствуют проведению работ согласно графику. Завершить ремонт подрядчик планирует до 29 сентября.

Всего в этом году в Большом Серпухове планируется:

ремонт 74 автомобильных дорог общей протяженностью 33 км;

ремонт 2 тротуаров общей протяженностью 0,3 км;

строительство 6 тротуаров общей протяженностью 3,5 км;

строительство 7 парковок;

строительство 4 ливневых канализаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.