Ремонт дорог продолжается в Ступине

В план 2025 года включено 25 объектов общей протяженностью 20 км.

На сегодняшний день полностью завершен ремонт на 23 дорогах, оставшиеся два объекта сдадут до 30 сентября.

В числе выполненных работ:

— 15 дорог заасфальтированы — улучшена транспортная доступность в деревнях Дубнево, Тростники, Агарино, Назарово и других.

— 10 дорог отсыпаны щебнем, включая подъезд к д. Владимирово, д. Рудины.

Стоит отметить, полностью обновлены 3 улицы в массиве для многодетных семей у п. Большое Образцово.

Отремонтированы 13 участков региональных трасс (25,7 км), включая дорогу «Ступино–Малино», ул. Парковую в с. Ивановское и участок от с. Аксиньино до с. Старое.

«Ремонт дорог — одна из главных задач для повышения качества жизни в округе. Уже сейчас мы видим, как меняется транспортная доступность в населенных пунктах, и будем продолжать эту работу в плановом порядке. Особенно это касается дорог и тротуаров до школ, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.