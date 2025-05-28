Ремонт дорог и обустройство Вечного огня запланированы в поселке Черусти Шатуры

Выездная администрация провела работу в поселке Черусти округа Шатура. О будущих ремонтных работах в поселке жителям рассказали представители администрации округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в поселке запланировано отремонтировать 9 участков дорог общей протяженностью 8,31 км. Ремонт пройдет на улицах Железнодорожная, Максима Горького, Майская, Московская, Проезд 7, Комсомольская, Урицкого, Вокзальная и Школьная. Также на текущий год запланировано комплексное благоустройство двора дома № 3 по Пионерскому проспекту.

В год 80-летия Великой Победы в Черустях капитально отремонтируют памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и обустроят Вечный огонь.

Продолжится в поселке реализация программы «Светлый город», а также текущий ремонт многоквартирных домов и ремонт с заменой участков инженерных сетей.

Черустинцы смогли задать свои вопросы главе округа Николаю Прилуцкому, его заместителям, депутатам и профильным специалистам. На обращения граждан отвечал и начальник управления капитального ремонта многоквартирных домов министерства ЖКХ Московской области Глеб Букреев.

Жители обращались с вопросами ремонта и уборки подъездов, опиловки аварийных деревьев, ремонта дорог, обустройства парковочных мест и организации досуга для пожилых людей. Часть вопросов решилась на месте, остальные взяты в работу профильными специалистами и организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.