Ремонт автодороги между тремя населенными пунктами Зарайска выполнен на 80%

Дорога длиною в более чем 5 км охватывает сразу три населенных пункта: Иваньшево, Никольское, Болотня. На данный момент работы по капитальному ремонту выполняются на самом протяженном участке, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

Предварительно выполнены подготовительные мероприятия — выровнено земляное полотно, уложено и утрамбовано основание из щебеночно-песчаной смеси. Сейчас рабочие укладывают асфальт. Он будет в два слоя.

«Работы выполнены примерно на 80%. До деревни осталось около 400-500 метров — как до нее, так и по ней самой. Чтобы сдать объект, строителям необходимо укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку. В этом году в план капитального ремонта вошли три участка. В деревне Овечкино уже есть дорога с твердым покрытием, осталось только уложить второй слой асфальта. В Замятино же уже готово основание для укладки асфальта. Благодаря программе губернатора „Дороги Подмосковья“ к деревням будет обеспечен круглогодичный проезд», — рассказал глава г. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.