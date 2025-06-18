Ремонт 14 дорог завершен в Кашире

В 2025 году в городском округе Кашира будут выполнены работы по проведению капитального ремонта 34 участков автодорог с устройством твердого, переходного типа покрытия (щебень). В общей сложности в этом году капитальный ремонт будет проведен на площади более 100 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день уже отремонтировано 14 участков дорог. Сейчас подрядные организации ведут работы по 3 адресам: деревня Растовцы, ул. Новая; микрорайон Ожерелье, ул. 1 Мая; Кашира, улица Спортивная.

Администрация округа ставит целью завершить все работы по капитальному ремонту дорог общего пользования, как местного, так и регионального значения, в установленные сроки — до конца 3 квартала текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.