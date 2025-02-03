Рекордное повышение стоимости ремонта автомобилей ожидает россиян в 2025 году

Fit Service: цены на ремонт и обслуживание автомобилей вырастут на 25% в 2025 г

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что в 2025 году стоимость услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей увеличится на 25%, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, расходы на обслуживание автомобиля формируются из цен на услуги и запчасти. Тарифы на услуги растут постепенно, и в 2025 году ожидается дальнейший рост.

«На стоимость запчастей будет традиционно влиять курс. Поэтому можно предположить, что все эти факторы дадут рост на 20-25% к концу года», — отметила Овчинникова.

Она также добавила, что в России нет оснований для снижения цен на ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году. Если в стране останется высокая инфляция, не произойдут значительные изменения в кадрах, а также если прогнозы о низком уровне продаж новых авто окажутся верными, можно ждать повышения затрат на обслуживание и ремонт транспортных средств. Кроме того, следует учесть налоговые изменения, которые повысят расходы бизнеса и будут способствовать росту цен, заключила специалист.