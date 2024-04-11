Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершили более чем на 35%

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход реконструкции Пироговского шоссе в Мытищах. Речь идет об участке автодороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» протяженностью более 2 км, передает пресс-служба ведомства.

Масштабные работы по расширению автодороги начали в октябре 2022 года. Сегодня инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 35% строительной готовности объекта. Рабочие ведут работы по по переустройству газопровода, инженерных коммуникаций, а также строительство путепровода через железнодорожные пути.

В ходе реконструкции дорожное полотно расширят до четырех полос движения, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок, шумозащитные экраны. Тротуар, обустройство которого предусмотрено вдоль всего участка, будет освещен, как и проезжая часть.

До Олимпийского проспекта проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдет велопешеходная зона.

Завершат реконструкцию в третьем квартале следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.