Реконструкция участка Каширского шоссе в Подмосковье завершена на 90%
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода реконструкции участка Каширского шоссе, расположенного на территории Ленинского городского округа. Застройщиком является ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства». Работы ведутся за счет средств бюджета округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Проект реконструкции охватывает участок протяженностью чуть более одного километра. Здесь ведется строительство отдельного правоповоротного съезда с Володарского шоссе на автодорогу «А-105» с целью исключения существующего левого поворота. Существующий съезд будет использоваться только для съезда с «А-105» на Володарское шоссе.
В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 90% строительной готовности первого этапа реконструкции. Строители ведут пуско-наладочные работы инженерных сетей. В настоящее время выполнены все основные работы по устройству съезда с Володарского шоссе на автомобильную дорогу «А-105», а также полосы разгона. Техническое движение на реконструируемом участке открыто.
Строительство здесь начали в середине апреля текущего года. Завершить работы планируют уже в четвертом квартале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.