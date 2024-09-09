Реконструкция участка Каширского шоссе в Подмосковье завершена на 90%

Проект реконструкции охватывает участок протяженностью чуть более одного километра. Здесь ведется строительство отдельного правоповоротного съезда с Володарского шоссе на автодорогу «А-105» с целью исключения существующего левого поворота. Существующий съезд будет использоваться только для съезда с «А-105» на Володарское шоссе.

В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 90% строительной готовности первого этапа реконструкции. Строители ведут пуско-наладочные работы инженерных сетей. В настоящее время выполнены все основные работы по устройству съезда с Володарского шоссе на автомобильную дорогу «А-105», а также полосы разгона. Техническое движение на реконструируемом участке открыто.

Строительство здесь начали в середине апреля текущего года. Завершить работы планируют уже в четвертом квартале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.