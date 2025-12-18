Реконструкция трассы М-1 в Одинцовском округе выполнена на 80% в июне 2025 года

Реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 километр в Одинцовском округе достигла 80% готовности в июне 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В Одинцовском округе продолжается реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» между 66 и 84 километрами. Техническая готовность объекта превышает 80%. В строительстве задействованы 1000 человек и 380 единиц техники.

Земляные работы завершены полностью. Укладка дорожного покрытия близка к завершению: использовано 455 тысяч тонн асфальтобетона, что составляет 94% от общего объема. Установлено более 39 километров барьерных ограждений и свыше 32 километров монолитного парапетного ограждения. Рабочие обустраивают водосбросы, кабельную канализацию АСУДД и монтируют рамные опоры.

Параллельно ведутся работы на 12 искусственных сооружениях, включая мостовые переходы через реки Нару и Капанку, четыре путепровода и шесть надземных пешеходных переходов. На 74-м километре трассы строится площадка для отдыха водителей, готовность которой составляет 90%. Здесь специалисты благоустраивают территорию, устанавливают технические средства организации дорожного движения и создают санитарный модуль.

После завершения реконструкции ширина участка Минского шоссе увеличится с четырех до шести полос, что повысит пропускную способность дороги и обеспечит более комфортные условия для автомобилистов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.