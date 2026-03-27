Реконструкция станции МЦД «Железнодорожная» позволит увеличить пассажиропоток

В Подмосковье активно продолжается масштабная реконструкция конечной остановки МЦД-4 — станции «Железнодорожная». В рамках проекта запланировано обновление здания пригородного вокзала, возведение четырех пассажирских платформ, оснащенных навесами, строительство крупного моста-конкорса, а также двух зданий, предназначенных для отдыха и обучения железнодорожников. После завершения работ станция станет крупнейшей в Подмосковье среди объектов Московских центральных диаметров, ее пассажиропоток составит свыше 65 тысяч человек в сутки, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Ситуацию на объекте проинспектировали спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, заместитель начальника Московской железной дороги Павел Петровичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«В Московской области продолжается развитие транспортной отрасли — это важная часть Народной программы „Единой России“. Начиная с 2019 года, в регионе построили три станции МЦД, семь станций — реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона», — отметил Игорь Брынцалов.

Реконструкция станции «Железнодорожная» ведется в несколько этапов. На данный момент уже введены в эксплуатацию три платформы, а также южная часть моста-конкорса, откуда организован удобный подход к составам. Для маломобильных пассажиров работают эскалаторы и лифты. Соединение между частями города — от Носовихинского шоссе до Лесопарковой улицы — в настоящий момент осуществляется через временный мост.

В планах — финальный этап строительства: открытие северного вестибюля конкорса, который обеспечит сквозной проход через железнодорожные пути, и запуск четвертой платформы.

Павел Петровичев добавил, что в результате здесь появится крупнейший транспортно-пересадочный узел общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

«В микрорайоне проживают более 250 тысяч человек — для них ввод нового объекта позволит быстро и с комфортом добираться до соседних городов. Если посмотреть статистику прошлого года — через станцию „Железнодорожная“ проехало более 12 млн пассажиров. Мы понимаем — то, что мы делаем, действительно необходимо людям», — подчеркнул Сергей Юров.

Народная программа «Единой России», с которой партия одержала победу на выборах в Государственную и Московскую областную думы в 2021 году, насчитывает порядка 400 пунктов. Документ синхронизирован с ключевыми ориентирами национальных проектов и государственных программ развития страны и региона, обозначенными Президентом. Финансирование ее мероприятий ежегодно поступает из федерального и регионального бюджетов.

На сегодняшний день исполнение наказов и предложений, которые жители Подмосковья внесли в народную программу в 2021 году, превысило 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.