Рейс из Петербурга в Пхукет задерживается на 13 часов

Рейс SU628, летящий из Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте «Пулково» спустя около 13 часов после окончания регистрации, сообщает РИА Новости . Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, вылет планируется в 09.00 мск.

Регистрация на рейс была окончена в 20.20 мск пятницы. Планируемое время посадки составит 25 минут — с 08.00 мск до 08.25 мск.

Ранее сообщалось, что аэропорты, обслуживающие Московский регион, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают функционировать в плановом режиме, хоть ливневый снег и продолжается.

С 19:00 25 декабря до 07:00 26 декабря в аэропортах, обслуживающих Московский регион, организовали около 16 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. В связи с тем, что нужно было облить самолеты противообледенительной жидкостью, на непродолжительный срок задержали 12 рейсов.

