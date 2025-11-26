Рейды по безопасности на железной дороге в Королеве продолжаются

На железнодорожной инфраструктуре наукограда регулярно проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Очередной такой рейд с участием административно-пассажирской инспекции, руководством станции и представителей городской администрации прошел сегодня, 26 ноября, на станции «Болшево», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время рейда жителям и гостям наукограда напомнили о важных правилах поведения на железной дороге. Особое внимание уделили необходимости перехода в специально установленных местах. Пассажиров призвали снимать капюшоны и убирать гаджеты, чтобы избежать несчастных случаев.

Также пассажирам раздали памятки с разъяснением правил безопасности на железнодорожных объектах. Напоминаем, что с начала года на железной дороге уже произошло восемь трагических инцидентов, вызванных несоблюдением правил безопасности. Результаты рейда показали, что как взрослые, так и подростки продолжают игнорировать эти важные меры предосторожности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.