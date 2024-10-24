Рейды по безопасности на железной дороге продолжаются в Серпухове

Утро на железнодорожном вокзале Серпухова началось с профилактического рейда, направленного на повышение безопасности пассажиров. В нем приняли участие сотрудники отдела транспортного обслуживания населения и связи администрации округа Серпухов, представители административно-пассажирской инспекции и волонтеры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе акции жителям раздали листовки, напоминающие о правилах безопасности на железнодорожном транспорте, а также о важности соблюдения правил поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах.

Железнодорожный транспорт — это источник повышенной опасности. Чаще всего травмы происходят из-за хождения по путям, перехода их в неустановленных местах, а также из-за ношения наушников и капюшонов, ограничивающих слух и обзор. К сожалению, недавно вблизи Серпухова произошел трагический инцидент с молодым человеком, предположительно, связанный с использованием наушников и капюшона.

Чтобы избежать подобных трагедий, важно быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале Серпухова проводятся регулярно, чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.