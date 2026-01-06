Рейд «Сохрани себе жизнь» прошел на железнодорожной станции Домодедово

3 января в Домодедово на железнодорожной станции прошел профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Он стал частью областной акции по безопасности на железной дороге, которая одновременно состоялась в 40 муниципалитетах Подмосковья. Основная цель — напомнить пассажирам о правилах поведения вблизи путей и снизить риск травматизма, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время рейда жителям и гостям округа раздавали информационные листовки и разъясняли основные требования безопасности. Пассажирам напоминали, что нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, спрыгивать с платформ, находиться слишком близко к краю при подходе поезда и отвлекаться на гаджеты.

Особое внимание организаторы уделили детям и подросткам. В период новогодних каникул школьники чаще пользуются общественным транспортом и проводят больше времени вне дома, поэтому повторение правил безопасности в это время особенно важно.

По словам представителей администрации, подобные рейды носят не формальный характер, а направлены на формирование ответственного поведения. Задача — не только проинформировать, но и напомнить, что соблюдение простых правил напрямую связано с сохранением жизни и здоровья.

Профилактические мероприятия на объектах железнодорожной инфраструктуры в Домодедово будут продолжены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.