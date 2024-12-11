Рейд по безопасности прошел на железной дороге в Мытищах

На железнодорожной инфраструктуре городского округа Мытищи на регулярной основе проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Сотрудники администрации округа, представители Центральной пригородной пассажирской компании провели беседы с пассажирами с раздачей наглядного агитационного материала по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории округа, ведется большая работа, направленная на блокировку несанкционированных проходов через пути, незаконное проникновение на платформы, пресечение правонарушений и возможных несчастных случаев, информирование и предупреждение жителей. Совместные усилия всех заинтересованных сторон позволяют обеспечить надежную защиту пассажиров и предотвратить возможные несчастные случаи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто, особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.