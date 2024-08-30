Региональные операторы Подмосковья приглашают на работу водителей

На территории Московской области открыт набор водителей бункеровозов, ломовозов и грузовых автомобилей, специализирующихся на вывозе отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В обязанности сотрудников входит: управление транспортно-уборочной машиной в составе экипажа, погрузка и транспортировка отходов, подача мусоровоза под погрузку и разгрузку, осуществление мелкого ремонта транспортного средства и фотофиксация выполненных заданий с помощью планшета.

«Ежедневно сотрудники региональных операторов семи кластеров Подмосковья совместно с возчиками выполняют колоссальный объем работы. В связи с подготовкой к зиме мы приняли решение укомплектовать штат квалифицированными кадрами. Наша задача, несмотря на залповые снегопады и другие непредвиденные ситуации, обеспечить полный вывоз отходов и не допустить образование навалов», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Автобазы расположены в Одинцове, Домодедове, Химках, Рузе, Кашире, Сергиевом Посаде, Дубне, Истре, Дмитрове, Можайске и Волоколамске.

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (916) 442-22-80, 8 (925) 646-31-10, 8 (952) 994-36-97, 8 (906) 712-00-24.

Трудоустройство проходит по адресу: Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, д. 2 (БЦ Аврора).

Подробнее ознакомиться с условиями труда, заработной платой и предъявляемыми требованиями можно на официальном сайте Министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.