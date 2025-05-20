Реформа такси: что изменится с 2026 года и почему это вызывает споры

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация о новом законопроекте, который якобы с 1 марта 2026 года заставит использовать в такси исключительно автомобили «АвтоВАЗа» и еще нескольких российских марок. На самом деле ситуация гораздо сложнее, пишет АБН24.

Принятый Госдумой в двух чтениях законопроект еще не стал законом — он должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента. При этом документ не запрещает иномарки и не ограничивает выбор только отечественными брендами.

Более того, для некоторых регионов, таких как Калининградская область, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, срок применения требований к локализации автомобилей в такси будет отсрочен до 2028 и 2030 годов соответственно. Особое внимание уделяется именно таксопаркам: самозанятые извозчики смогут использовать свои личные автомобили до конца их эксплуатации, что отдельно отметили представители Госдумы.

Законопроект вписывается в программу импортозамещения, где автомобили оцениваются по балльной системе в зависимости от доли российских материалов, технологий и оборудования. От автомобилей с высоким уровнем локализации зависит получение государственных закупок и субсидий. С 1 марта 2026 года таксопарки будут обязаны закупать именно такие машины, но их выбор не ограничится только российскими марками.

На соответствие требованиям попадают и локализованные иностранные бренды, такие как китайские Haval и Kaiyi, Ford Focus и Mondeo, Renault Logan и Sandero, Hyundai Solaris, Geely, а также белорусский BelGee. Даже BMW, Cadillac, Opel и Chevrolet, собранные методом крупноузловой сборки, соответствуют нормам. Для поклонников бизнес-класса в такси приготовлена модель Aurus, доступная как для покупки новой, так и подержанной.

Представители отрасли выражают обеспокоенность текущей редакцией законопроекта, подчеркивая необходимость его доработки. В открытом письме спикеру Госдумы они указали, что документ требует более сбалансированного подхода, учитывающего интересы государства, производителей, перевозчиков и пассажиров. Таксисты и эксперты считают, что без развитой правовой и технологической базы прямой запрет на иномарки будет иметь негативные последствия для рынка и качества услуг.